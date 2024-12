Movimento intenso marca o sábado antes do Natal no Centro de Porto Alegre

O último sábado antes do Natal no Centro de Porto Alegre foi marcado por uma intensa movimentação, especialmente na avenida Voluntários da Pátria, onde o fluxo de pessoas foi considerável, com longas filas no caixa de algumas operações. No entanto, a situação foi bem diferente em outras áreas, como a Rua dos Andradas, que apresentou variações significativas de movimento, com pontos muito mais tranquilos. Fatores como as enchentes de maio e o comportamento dos consumidores criam um cenário desafiador para o comércio local.

Na avenida Voluntários da Pátria, a movimentação foi um dos maiores indicativos da proximidade das festividades. Lojas registravam grandes filas no caixa, com consumidores relatando tempos de espera de mais de uma hora. "Está muito cheio aqui, mas está valendo a pena. Tem fila, mas a gente vai indo", disse Rubiane Victorino, que realizava compras com a família.

Esse ano, o Natal está muito fraco, não vendemos nada hoje", lamentou Jiang Lidou, proprietário de uma loja de artigos de presente. Ele destacou que o movimento está bem abaixo das expectativas, especialmente considerando sua experiência de 28 anos no local. "Já teve anos em que passamos do horário comercial com a loja cheia. Hoje, quase não entra gente", explicou. Rua dos Andradas com movimento baixo e lojas fechadas EVANDRO OLIVEIRA/JC Já na Rua dos Andradas, a situação variou bastante ao longo da via. Na altura da Vigário José Inácio, o movimento era expressivo, mas em direção à Praça da Alfândega o movimento era baixo, com várias lojas fechadas. No shopping Rua da Praia, os corredores estavam quase vazios. "Aqui no shopping, o movimento está muito ruim.", lamentou Jiang Lidou, proprietário de uma loja de artigos de presente. Ele destacou que o movimento está bem abaixo das expectativas, especialmente considerando sua experiência de 28 anos no local. "Já teve anos em que passamos do horário comercial com a loja cheia. Hoje, quase não entra gente", explicou.

A crise vivida por muitos lojistas parece estar relacionada a uma série de fatores. A pandemia de Covid-19 e as enchentes recentes contribuíram para o fechamento de lojas e o enfraquecimento do comércio local. "Antes da enchente, estávamos começando a nos recuperar, mas com os danos causados, muitas lojas fecharam novamente", contou Lidou, que tem sentido a diminuição no fluxo de consumidores no shopping.

Outro ponto levantado por Gislaine Sena, lojista do Shopping Rua da Praia, foi a mudança nos hábitos de consumo. "As pessoas estão comprando mais pela internet, e o pessoal está mais acostumado a comprar nas lojas do bairro", disse Gislaine, apontando a concorrência com as lojas de bairro como um fator importante para a redução do movimento no Centro. "O pessoal nem vem mais para cá, compra tudo onde mora. Antes da pandemia, a situação era bem diferente", destacou.

Por outro lado, Ariane Morrone, funcionária de uma loja de sapatos na região do Centro Histórico, trouxe uma perspectiva mais positiva. "Hoje, a movimentação está boa, mas esperávamos mais. Comparado ao ano passado, a situação está melhor sim. Temos visto uma recuperação", afirmou. Para ela, a crescente presença de clientes, mesmo que de forma mais gradual, é um reflexo de uma recuperação no comércio.

Carlos Klein, vice-presidente comercial da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Porto Alegre, comentou sobre a expectativa dos lojistas para o Natal deste ano. “Dentro do contexto do ano, com forte impacto das enchentes na economia, o Natal está dentro do cenário médio esperado. Nem bom como gostaríamos, nem ruim como poderia ser em função da crise climática”, afirmou.

No Shopping Rua da Praia a movimentação foi baixa JÚLIA FERNANDES/ESPECIAL/JC Klein comentou sobre o impacto da Black Friday nas vendas de Natal. “A antecipação da Black Friday fez com que os clientes que se organizavam para fazer as compras antecipadas, antecipassem ainda mais, para aproveitar as promoções. Isso criou um 'buraco' nas vendas da segunda semana de dezembro, mas na terceira semana o movimento intensificou, resgatando o clima de Natal”, explicou. Ele ainda destacou que uma boa parte das compras de presentes acontece nos últimos dias que antecedem a data. "Cerca de 40% da venda de presentes acontece nos últimos quatro dias que precedem o Natal", completou.

Em relação aos valores, alguns consumidores admitiram que esperavam encontrar preços mais acessíveis nos dias que antecedem a data comemorativa. "Esperava que os preços estivessem mais baixos, mas estão bem salgados", disse Itatiaia Centeno, afirmando que a alternativa era optar pelas “lembrancinhas”.

Maria Russo, aposentada, andava pela Voluntários da Pátria com muitas sacolas e um carrinho de compras e contou que preferiu optar por produtos mais simples. "O movimento não está tão intenso quanto eu esperava, mas eu achei os preços bons. Consegui comprar algumas coisinhas", comentou.