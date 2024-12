Piloto relata problema durante pouso de voo na pista do Aerporto Salgado Filho

Na última segunda-feira (16), quando o Aeroporto Internacional Salgado Filho voltou a ter seus 3,2 mil metros de pista liberados para pousos e decolagens, o piloto responsável pela aeronave que fez uso do novo asfalto relatou depressões no asfalto.



A aterrissagem do Airbus A320, da Latam Brasil, que vinha do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo (SP), aconteceu às 08h44min na cabeceira 11, localizada ao lado da BR-116. Um vídeo, capturado ao vivo pelo canal de YouTube “Camera Aeroporto Porto Alegre BrAmigos”, transmitiu o comentário feito pelo piloto do voo LA-3146 para a torre de comando do Departamento do Controle do Espaço Aéreo (Decea).



“Apenas para informar, as condições de frenagem da pista 11 estão boas, porém, as junções, acredito, que da manutenção do asfalto estão dando bastante impactos nos freios. Três depressões após o toque, a gente sentiu bastante o impacto das três depressões do asfalto”, diz o piloto.



Em nota, a Fraport Brasil, empresa que administra o Aeroporto de Porto Alegre, afirma que não há nenhuma depressão ou falha na pista. Já a Latam informou que não divulga comunicações operacionais.

O primeiro voo internacional depois das enchentes deve pousar no Salgado Filho na madrugada de 19 de dezembro. Operado pela Copa Airlines, o voo com origem do Panamá tem chegada prevista para 0h20min.

Confira a nota na íntegra

A Fraport Brasil, administradora do Aeroporto de Porto Alegre, informa que a pista de pouso e decolagem foi reaberta ontem, dia 16/12, na sua extensão total de 3.200m, em conformidade com todos os padrões técnicos necessários. Todos os ensaios previstos no Regulamento Brasileiro da Aviação Civil estão dentro dos limites estabelecidos, incluindo o IRI (Índice de Irregularidade Longitudinal), o qual apresenta-se abaixo dos 2,5m/Km em todos os trechos. Reforçamos que não há nenhuma depressão ou falha na pista."