Porto Alegre registra 16.436 casos de dengue neste ano

Porto Alegre tem 16.436 casos confirmados de dengue em 2024 até 16 de dezembro. Do total, 15.161 foram contraídos na cidade, 210 são importados (infecção fora da cidade) e 1.065 têm local de infecção indeterminado. As informações são da prefeitura de Porto Alegre.

O total de ocorrências suspeitas notificadas à Equipe de Vigilância de Doenças Transmissíveis da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) soma 38.554. Os números foram atualizados segunda-feira (16), e estão sujeitos à revisão. Nas duas últimas semanas, foram quatro casos confirmados, em quatro bairros.

No ano, a Capital registrou 11 óbitos por dengue entre moradores. Cumulativamente, todos os bairros da cidade registraram casos em 2024.

A faixa etária dos 21 aos 30 anos ainda mantém a maior proporção dos casos confirmados (20,6%), e a maioria dos pacientes são do sexo feminino (54,2%). Os principais sintomas relatados pelos pacientes são febre, mialgia e cefaleia.



O boletim epidemiológico é uma publicação prevista no Plano de Contingência da Dengue, Zika e Chikungunya da SMS. Mais informações sobre a dengue e a infestação do mosquito Aedes aegypti em Porto Alegre estão no endereço www.ondeestaoaedes.com.br