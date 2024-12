Luz começa a ser reestabelecida em Porto Alegre após ciclone atingir o município

O ciclone subtropical Biguá, que se formou no sábado (14) no Litoral Sul e avançou em direção à região Norte, causou danos à rede elétrica da CEEE Equatorial durante o final de semana. O fenômeno climático vem perdendo força a partir da manhã desta segunda-feira (16), segundo a MetSul, se dissipou e está sobre o Atlântico.



As equipes da CEEE Equatorial restabeleceram a energia para 118 mil clientes dos 230 mil que estavam sem fornecimento às 21h de domingo (15).



Os ventos intensos do ciclone, atingiram os municípios atendidos pela distribuidora por mais de 24 horas, causando danos severos às redes elétricas. Por esse motivo, ainda não há previsão para o restabelecimento do serviço aos demais consumidores que permanecem sem energia.



Em resposta aos danos causados pelo ciclone, a distribuidora prontamente acionou o Plano de Contingência, que reforçou o trabalho das equipes em campo para garantir a religação e o reparo das redes de distribuição o mais rápido possível — sempre priorizando a segurança dos técnicos.

Rio Grande do Sul

A RGE informa que a chuva e, principalmente, o vento forte atingiram a rede elétrica em ocorrências pontuais nas regiões dos Vales, Metropolitana e Serra. As equipes da empresa trabalham para restabelecer o fornecimento a esses clientes.



A RGE e a CEEE alertam que a população deve ficar longe de fios partidos ou galhos de árvores que estejam caídos sobre a rede elétrica. A orientação nesses casos é comunicar as empresas responsáveis ou as autoridades.