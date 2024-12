Ciclone subtropical Biguá se afasta do RS; segunda-feira deve ter alternância de sol e chuvas

O ciclone subtropical Biguá se afasta para o alto mar e perde força nesta segunda-feira (16). O dia ainda começa com algumas rajadas de vento do Centro para o Litoral do Rio Grande do Sul, em torno de 50 km/h a 60 km/h, mas já parando ao longo do dia.

A umidade do mar avança pela presença do Biguá. Desta forma, uma segunda-feira onde o sol aparece em todas regiões. Porém, no Sul, algumas cidades do Centro, Grande Porto Alegre, Serra e Litoral Norte ainda tem momentos de chuva entre as aberturas.

Em Porto Alegre, o tempo instável predomina nesta segunda-feira devido à umidade do mar

que avança na presença do ciclone subtropical Biguá. Isso fará o dia ter aberturas de sol e momentos de chuva. O vento já para bastante ao longo da segunda-feira ainda, com algumas rajadas no início do dia.

RIO GRANDE DO SUL

Mínima: 13°C

Máxima: 27°C

PORTO ALEGRE

Mínima: 19°C

Máxima: 23°C