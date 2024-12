Ciclone traz problemas para o trânsito em Porto Alegre; EPTC tem 13 ocorrências abertas

O ciclone subtropical Biguá está de passagem pelo Rio Grande do Sul e já vem causando problemas na capital gaúcha. De acordo com a MetSul Meteorologia, após os fortes estragos do final de semana, na segunda-feira (16) o vento vai perdendo força ao longo do dia com algumas rajadas pela manhã. A temperatura fica na casa dos 19 e dos 23°C.