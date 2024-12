Retirada de fios ocorre no Quarto Distrito nesta segunda-feira

Equipes da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Smsurb) seguem os trabalhos de retirada e limpeza de fios e cabos arrebentados no Quarto Distrito, na rua Voluntários da Pátria, a partir da avenida Farrapos, nesta segunda-feira (16) às 8h30. Os locais são escolhidos através de protocolos abertos na plataforma do 156+POA e dos órgãos de fiscalização. No 156, o cidadão deve acessar a aba de Fiscalização e anexar o endereço e fotos. O cronograma é divulgado no site da prefeitura e pelas redes sociais da Smsurb e pode ser alterado devido às condições climáticas. Desde o início da operação, em 12 de janeiro deste ano, foram retiradas mais de 74 toneladas.