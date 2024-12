Defesa Civil Estadual mantém o alerta climático para risco de temporais no RS

A Defesa Civil Estadual informou, neste sábado, (14), ao Jornal do Comércio, que o alerta para chuva e vento fortes, com raios, granizo e risco de alagamentos pontuais está mantido. O mesmo procedimento foi comunicado pela Defesa Civil da Capital.

“Caso seja surpreendido pelo tempo severo, busque abrigo. Se estiver em casa, feche bem as portas e janelas. Durante os temporais, retire da tomada os eletroeletrônicos. Abrigue animais e mantenha-os em segurança”, informa o site da Defesa Civil Estadual.





Chuva causa queda de árvores no interior

Segundo a assessoria de comunicação social da Defesa Civil Estadual, há um relato de problemas com as chuvas no município de Triunfo, com a queda de uma árvore, o mesmo de ocorrência também foi informado pelo município de Encantado.

De acordo com a meteorologista Estael Sias, da MetSul Meteorologia, um ciclone com característica subtropical, que será provavelmente batizado como Biguá se forma neste fim de semana muito rente à costa do Sul do Rio Grande do Sul e trará chuva e rajadas de vento fortes a muito intensas no Sul e no Leste gaúcho. “O ciclone, de acordo com os indicativos dos modelos, tende a ser subtropical. Ciclones extratropicais são comuns no Atlântico Sul, enquanto subtropicais e tropicais são atípicos, tanto que recebem nomes. O ciclone extratropical avança do continente para o mar e o subtropical do mar para o continente", explica.



Estael diz que esse tipo de fenômeno traz risco de chuva forte a torrencial com pancadas isoladas e localizadas. “Há, principalmente, vento muito forte na faixa de 100 quilômetros por hora ou mais”, salienta. Estael explica que o vento forte pode ocorrer no Litoral Sul, no entorno da Lagoa dos Passos. “De um modo geral, esse fenômeno pode atingir a Zona Sul do Estado – abrangendo a região de Rio Grande, São José do Norte, Tavares, Mostardas, Camaquã, Tapes”, diz.



Ainda de acordo com a meteorologista, nesta faixa, localizada na região Sul do Estado, há um risco climático maior para Santa Vitória do Palmar. “Na região da Grande Porto Alegre, o vento deve oscilar, em alguns pontos, na faixa dos 60 a 90 quilômetros por hora ao longo do domingo e começo da segunda-feira, (16), com momentos de chuva forte, de acordo com os modelos meteorológicos”, explica.



Estael também informa que há possibilidade de volume elevado de chuva para o Extremo Sul do Estado. Ela cita que Santa Vitória do Palmar pode ter volumes entre 100 a 20 milímetros de chuva. “Mesmo em áreas onde o modelo meteorológico não indica, como na faixa Leste do Rio Grande do Sul, poderemos ter volumes localizados de chuva, pegando bairros de alguns municípios, com registro de acumulados altos em poucas horas, o que é típico para esse tipo de fenômeno”, acrescenta.