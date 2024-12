Chuvas intensas causam estragos nas vias de Porto Alegre

Os motoristas que trafegam pela avenida Ipiranga devem ter atenção, na manhã deste sábado (14) com um buraco na pista lateral ao riacho e próximo da rua Veador Porto, no bairro Partenon. O local já está sinalizado e foi colocada uma primeira cobertura de pavimentação, porém, mesmo assim existe o risco de acidentes. De acordo com a Prefeitura de Porto Alegre, o acumulado de chuva, registrado no período das 18h de sexta-feira (13) até as 6h de hoje, no bairro Jardim Botânico foi de 52 milímetros (mm), já em Belém Novo, o volume foi de 74,8mm, com base nos dados informados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).Parte de uma residência de desabou por causa da chuvaDe acordo com informações da prefeitura de Porto Alegre, a Defesa Civil Municipal registrou uma ocorrência de desabamento parcial de residência durante a madrugada deste sábado. Não houve vítimas e, tampouco, necessidade de acolhimento em abrigos. Um kit emergencial foi distribuído pelos agentes.Já a Secretaria de Serviços Urbanos atendeu queda de árvores na avenida Nonoai e rua Ten. Cel. Fabrício Pillar. A Empresa Pública de Transporte e Circulação de Porto Alegre (EPTC) registrou dois pontos de bloqueio total (ruas Ten. Cel. Fabrício Pillar e Pescadores) e dois de bloqueio parcial (avenidas Nonoai e Ipiranga) neste sábado. O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) não registrou ocorrências no sistema de drenagem urbana entre a sexta-feira e a manhã deste sábado.Defesa Civil prorroga alerta para chuvas intensas em Porto AlegreEm comunicado publicado às 9h deste sábado, a prefeitura divulgou um novo alerta para a população da Capital. Na nota, a Defesa Civil prorroga o alerta para chuvas intensas, com vigência entre as 12 horas deste sábado e as 15 horas de domingo, (15).Os acumulados de chuva podem variar entre 50 a 100 milímetrosSegundo o alerta, os acumulados de chuva podem variar entre 50 e 100 milímetros por dia, com rajadas de vento que podem atingir entre 60 e 100 quilômetros por hora. As condições aumentam os riscos de alagamentos, queda de árvores, interrupções no fornecimento de energia elétrica e descargas atmosféricas. "A Defesa Civil reforça a importância de adotar medidas preventivas. Os moradores devem evitar áreas alagadas, procurar abrigos em locais seguros caso vivam em áreas de risco e manter distância de árvores, postes e placas de sinalização que possam ser derrubados pelos ventos".