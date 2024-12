Porto Alegre registra fortes chuvas no fim da tarde desta sexta-feira

O fim da tarde desta sexta-feira (13) chegou acompanhado por muita chuva na capital gaúcha. De acordo com previsão da MetSul Meteorologia, também deve chover no restante do Rio Grande do Sul ao longo desta sexta e na madrugada de sábado.

A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é que o volume de chuva chegue em até 100mm em menos de 24h, com ventos de até 100km/h. A Defesa Civil estadual e Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiram um alerta para o período.

A chuva deve persistir ao longo do sábado, durante a tarde e a noite, período que estará abafado, variando entre 21ºC e 29ºC. O clima deve melhorar no domingo, com nuvens, mas sem chuva, dia em que a temperatura deve alcançar entre 20ºC e 28ºC. A chuva retorna na terça-feira (17).

A orientação da Defesa Civil é que o público feche as janelas e portas e registro de água e gás, desligue os aparelhos elétricos, e permaneça em local seguro até a diminuição dos ventos. Além disso, não se abrigue sob árvores ou estruturas metálicas.