Segurança pública e sistema penal do RS terão investimento de R$ 1,4 bilhão

A segurança pública e o sistema penal do Rio Grande do Sul contam com o investimento de R$ 1,4 bilhão em aportes do Tesouro do Estado e do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs) para 2025 e 2026. Os recursos foram anunciados em coletiva de imprensa ao longo desta semana.



Do valor total, R$ 1,12 bilhão serão destinados à segurança pública e R$ 270 milhões ao sistema penal. “Toda estruturação dessa política de investimentos considerou os eventos climáticos, eles foram o principal eixo norteador para locação dos recursos”, explicou o governador Eduardo Leite.

Segundo o governador, foi realizado um levantamento dos materiais utilizados durante a enchente, o que era do governo gaúcho e o que pertencia aos estados que auxiliaram durante o período de cheias. Com base no levantamento, foi elaborada uma lista de itens.



Na segurança, os recursos serão aplicados na aquisição de veículos, aeronaves, embarcações, armamentos, vestuário e equipamentos de proteção individual (EPI), além de investimentos em obras, tecnologia, radiocomunicação e bens permanentes.

Já no sistema penal, os recursos contemplam a construção de novas unidades prisionais, como a Cadeia Pública de Passo Fundo e a Penitenciária Estadual de São Borja, incluindo o reforço do sistema de proteção antidrone - com telamento e kit antidrone de imediata resposta -, a instalação de bloqueadores de celular e a compra de novos uniformes para agentes da Polícia Penal.



De 2019 a 2024, foram investidos cerca de R$ 1,2 bilhão na segurança pública para aquisição de mais de 3,5 mil viaturas, 33,5 mil armamentos e 39 mil coletes e investimento de R$ 112,9 milhões em digitalização da radiocomunicação.