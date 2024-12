Operação Papai Noel reforça segurança da Brigada Militar em áreas comerciais

Até o dia 31 de dezembro, a segurança das áreas comerciais em todo o Rio Grande do Sul está reforçada. A tradicional Operação Papai Noel, da Brigada Militar, conta este ano com um reforço no efetivo com o manutenção da ordem pública nas áreas comerciais do estado, em função do aumento da circulação de pessoas e de transações comerciais típicas do final do ano.

As regiões escolhidas para receber o adicional de PMs é escolhida por meio de análise da criminalidade e tratamento de dados. Os policiais militares realizam também orientações à comunidade sobre comportamento seguro nas áreas comerciais. Ainda estão previstos reforços na interação do efetivo com os estabelecimentos, a fim de fortalecer o vínculo e o atendimento às necessidades locais específicas.

A Operação Papai Noel 2024 mobiliza os efetivos orgânicos locais de todos os 21 comandos regionais de polícia ostensiva que atendem o Estado. As ações de policiamento ostensivo também serão reforçadas com o emprego de policiais militares do Comando de Polícia de Choque (CPChq) e do Batalhão de Aviação (BAvBM).