São Vendelino faz homenagem ao colunista Fernando Albrecht

Através das palavras de Fernando Albrecht, colunista do Jornal do Comércio, o Rio Grande do Sul conhece mais sobre a cidade de São Vendelino. Por constantemente lembrar suas histórias na região nas páginas do JC, ele foi homenageado pela prefeitura.

Nesta semana, Albrecht recebeu uma placa na redação, em Porto Alegre, para marcar sua relação tão próxima com a comunidade. “A retidão, o profissionalismo e o comprometimento te fizeram ser reconhecido como profissional e ser humano. Nós agredecemos por seres um são-vendelinense repleto de orgulho por nossa terra”, diz o texto impresso na placa.

Albrecht recebeu a honraria com satisfação. “Eu me lembro de São Vendelino desde criança pequena, graças a Deus minha memória é muito boa. Narro com detalhes meus primeiros anos de vida, o grupo escolar, a paisagem, os sons e a comida”, celebra.

José Jair Jahn representou a prefeitura na entrega da honraria THAYNÁ WEISSBACH/JC

A placa, para ele, é um coroamento de uma série de escritos que tem feito ao longo dos anos no Jornal do Comércio. “Quero agradecer à prefeita Marli Oppermann, que tão gentilmente me concedeu essa homenagem”, diz o jornalista.