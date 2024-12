JC recebe três menções honrosas no Prêmio ARI

A Associação Riograndense de Imprensa (ARI) realizou a cerimônia de entrega da 66ª edição do Prêmio ARI/Banrisul de Jornalismo na manhã desta quinta-feira. A solenidade ocorreu no Palácio da Justiça.

O Jornal do Comércio foi reconhecido com três menções honrosas no Prêmio ARI de Jornalsimo. Foram destacadas as séries Mapa Econômico do RS (3º lugar), de Eduardo Torres e Guilherme Kolling, e Plano Real 30 Anos, de Nícolas Pasinato, na categoria Reportagem Econômica. O JC também foi reconhecido na categoria Reportagem Cultural, com a matéria Rango, personagem de Edgar Vasques, denuncia as desigualdades do Brasil há 50 anos, de José Weis. Cássio Fonseca e Amanda Flora, estagiários de Jornalismo no JC, também foram reconhecidos com prêmios na categoria universitária do Prêmio ARI.

O Prêmio Reportagem Especial - Enchentes de Maio de 2024 foi do jornalista Mateus Bruxel, de GZH, pela foto Passo de Estrela: a comunidade que desapareceu do Rio. Bruxel fez o discurso em nome de todos os jornalistas vencedores do Prêmio ARI e destacou o trabalho arriscado e corajoso de profissionais da imprensa em meio à catástrofe climática.

A Associação Riograndense de Imprensa ainda destacou quatro instituições com o Prêmio Antônio González de Contribuição à Imprensa. O Grupo Sinos foi reconhecido por ter acolhido em seu parque gráfico os jornais Zero Hora e Correio do Povo, imprimindo os dois diários da Capital em Novo Hamburgo, após as gráficas de ZH e CP terem sido atingidas pela enchente de maio.

Outro destaque do Interior foi para o Grupo A Hora, de Lajeado. Além de manter um diário no Vale do Taquari, a empresa criou um novo jornal na Região Sul do Estado neste ano: A Hora do Sul, de Pelotas, está circulando com portal na internet e edição impressa em mais de 20 cidades da Região Sul.

Também recebeu a homenagem o Museu da Comunicação Hipólito José da Costa, que está celebrando 50 anos de existência, preservando a história da imprensa gaúcha. Ainda foi destacado com o Prêmio de Contribuição à Imprensa o Departamento de Radiodifusão Audiovisual da Secretaria de Comunicação do RS, antiga Fundação Piratini, já que a TVE completa 50 anos e a FM Cultura 35 anos de história em 2024.

Confira a lista de todos os vencedores no site do JC.