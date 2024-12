Calor volta ao Rio Grande do Sul; chuva pode aparecer à noite

Uma corrente de vento Norte favorecerá rápido aquecimento em todas as regiões do Rio Grande do Sul nesta quinta-feira (12). As máximas devem ser registradas nas Missões, Fronteira Oeste e Vales, com temperaturas que podem alcançar os 35°C. Ao anoitecer, instabilidades esporádicas são previstas nessas áreas, resultando em um típico dia de sol e chuva.

No amanhecer, as temperaturas serão amenas, com termômetros marcando acima dos 20°C em cidades do Centro e Oeste gaúcho. Em pontos de maior altitude, as mínimas ficarão em torno de 10°C. Com o passar das horas, o tempo irá firmar, e, por volta do meio-dia, as marcas devem oscilar em torno de 30°C em boa parte do Estado, acompanhado de um céu praticamente sem nuvens. Essa condição, especialmente nas regiões Metade Norte e Leste, favorece elevados índices de radiação ultravioleta.

No fim da tarde, nuvens se formam na fronteira com a Argentina, e pancadas de chuva isoladas podem surgir. Apesar disso, a noite será abafada em todas as áreas. Em Porto Alegre e na Região Metropolitana, o destaque fica por conta do retorno do calor após dias mais frescos, com temperaturas variando entre 27°C e 19°C.

Para sexta-feira (13), espera-se um dia muito abafado, com a combinação de calor e umidade gerando nuvens e risco de pancadas isoladas de chuva, não sendo descartados temporais. O sábado (14) seguirá com tempo instável e menor variação térmica.