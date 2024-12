Temporada de verão inicia oficialmente no próximo sábado no Rio Grande do Sul

Com a estação mais quente do ano se avizinhando e o consequente aumento do movimento nas praias gaúchas, o governo do Estado já deu início aos preparativos para a Operação Verão Total 2024/2025. A abertura oficial do programa ocorre no próximo sábado (14), às 10h, em Cidreira, no Litoral Norte. O evento terá tendas de atendimento e prestação de serviços à população ao longo do dia.

A iniciativa, que busca reforçar a segurança, infraestrutura e serviços durante o período de maior movimentação nas praias e balneários gaúchos, reúne 39 órgãos e entidades estaduais e é coordenada pelo vice-governador, Gabriel Souza. Segundo ele, o programa responde de forma excepcional ao aumento populacional sazonal característico do período.

"Como um todo, essa é a maior operação do governo do Rio Grande do Sul. Além do reforço no policiamento, principalmente nos Litorais Norte e Sul, há ações voltadas à vigilância sanitária, apoio hospitalar e turismo. Também investimos na educação no trânsito, conscientização ambiental e na melhoria de rodovias, com sinalização e pavimentação", explica.

Na temporada anterior, o trabalho integrado resultou em números expressivos: 879 salvamentos realizados pelos guarda-vidas, mais de 382 mil ações de prevenção, e 31.537 ocorrências atendidas pela Polícia Civil.

Para este verão, o reforço no contingente de segurança será mantido, com destaque para a atuação de guarda-vidas, que serão, em todo o Estado, 989 profissionais - 523 bombeiros militares, 147 policiais militares, 253 guarda-vidas civis temporários formados e outros 66 em formação. As ações se estendem até março em todo Estado.

A escolha de Cidreira para sediar o lançamento segue a estratégia de alternar municípios para ampliar o alcance das iniciativas. No município, haverá tendas de serviços voltados à segurança, saúde, turismo e conscientização ambiental. Entre os destaques estão orientações sobre segurança no mar, educação para o trânsito, além de campanhas de prevenção de doenças e divulgação de destinos turísticos regionais. Também estão previstas atividades similares no Litoral Sul.