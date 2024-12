Visto de gênio: saiba o que é e quem pode solicitar

Indivíduos com habilidades extraordinárias em ciências, artes, educação, negócios ou atletismo podem requerer uma autorização especial para trabalhar nos Estados Unidos. Conhecido popularmente como “visto de gênio”, o visto O-1 é concedido a quem comprovar ter um alto grau de experiência na sua área de atuação, indicando que o requerente faz parte da pequena porcentagem de pessoas que alcançaram o topo do sucesso na sua profissão.

Esse é o caso do tecnólogo criativo Daniel Vettorazi, de 36 anos, que realiza projetos para big techs nos EUA, como Meta, Google, Disney, Apple, Nike e HBO. O gaúcho nascido em Gramado começou a carreira internacional em um estúdio de animação em Hollywood. Porém, foi após a pandemia que as oportunidades de vagas à distância aumentaram as suas possibilidades no país norte-americano.

Com a ampliação das ofertas, o publicitário passou a buscar as melhores formas de permanecer lá. Foi quando descobriu a existência do visto O-1, quando a primeira produtora que o contratou fora do Brasil mencionou essa opção. “Logo percebi que, embora fosse um processo mais complexo em comparação com outros tipos de vistos de trabalho, ele também apresentava uma vantagem significativa: a possibilidade de utilizar o 'premium processing', que acelera a análise e aprovação, reduzindo o tempo necessário para o resultado final em apenas alguns dias, caso aprovado”, explica Vettorazi.

Após demonstrar que preenchia os requisitos, hoje ele atua de forma remota na Califórnia, mas viaja com frequência para reuniões em cidades como Nova York e Chicago. Isso permite seguir seus planos profissionais, que estão sendo impulsionados pelo avanço da Inteligência Artificial (IA).

“Essa tecnologia, na qual venho trabalhando e me aprofundando há mais de dez anos, está começando a se popularizar em diversas áreas nas quais já possuo destaque e venho construindo minha reputação. Enxergo nesse momento uma grande oportunidade para explorar essas novas possibilidades, utilizando a revolução tecnológica da IA como uma plataforma para criar trabalhos ainda mais inovadores e de grande impacto” avalia.

O que é o visto de gênio

Visto temporário de não-imigrante com duração de três anos, está disponível para pessoas que subiram ao topo de seu campo de atuação nas artes, atletismo, negócios, educação. Para isso, necessita de uma oferta de trabalho por parte de um agente ou empresa americana, justificando a apresentação, performance, competição ou atuação do profissional estrangeiro nos Estados Unidos.



Itens para comprovar habilidades extraordinárias



• Recebimento de prêmios qualificados;

• Reconhecimento nacional ou internacional contínuo;

• Realizações reconhecidas no campo de atuação;

• Associações na área que exijam realizações excepcionais de seus membros;

• Publicações profissionais ou comerciais importantes;

• Participação em painel, ou individualmente, como juiz do trabalho de outros no mesmo campo de especialização ou próximo;

• Contribuições científicas, acadêmicas ou comerciais originais e de grande importância na área;

• Artigos acadêmicos na área;

• Empregado em uma função crítica ou essencial para organizações e estabelecimentos que tenham uma reputação distinta;

• Recebeu ou receberá alto salário ou outra remuneração por serviços.