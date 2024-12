Cerca de quatro toneladas de resíduos são recolhidos após Noite dos Museus

Após a oitava edição da Noite dos Museus, realizada no sábado (7), o Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) iniciou uma operação especial de limpeza. A ação, que se estendeu até a manhã de domingo (8), resultou no recolhimento de aproximadamente quatro toneladas de resíduos nos pontos mais movimentados do evento.



Os principais materiais encontrados foram copos de plástico, embalagens de alimentos e garrafas de vidro, que, devido à mistura com resíduos orgânicos, não podem ser reciclados. Por isso, todo o lixo recolhido será enviado para o aterro sanitário em Minas do Leão. As áreas mais afetadas pela sujeira foram as imediações da Praça da Alfândega, o entorno do Mercado Público e a rua dos Andradas.

LEIA TAMBÉM: Noite dos Museus leva multidão a espaços culturais da Capital

Cerca de 60 trabalhadores, incluindo garis, motoristas e operadores, formaram a força-tarefa responsável pela limpeza. A ação começou às 17h30 de sábado e se estendeu até a madrugada de domingo, com os caminhões de remoção de resíduos atuando até as 4h da manhã.



Carlos Alberto Hundertmarker, diretor-geral do DMLU, ressaltou a importância da colaboração da população para manter a cidade limpa. Ele destacou que, apesar do esforço das equipes, uma grande quantidade de lixo permaneceu nas ruas. "As equipes trabalharam durante toda a madrugada para manter a limpeza dos locais. No entanto, mesmo com todos os serviços disponibilizados e alertas para o descarte correto, boa parte dos materiais ficaram espalhados pelo chão. O cidadão tem que entender que deve usufruir do evento com responsabilidade, ajudando a cuidar da sua cidade", afirmou Hundertmarker.

Créditos: Prefeitura de Porto Alegre