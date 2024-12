Cerca de 27 mil clientes da CEEE Equatorial seguem sem luz

Até às 10h deste sábado (7), aproximadamente 27 mil clientes da CEEE Equatorial estavam sem energia elétrica distribuídos nas cidades de Porto Alegre, Alvorada, Viamão, Rio Grande e Guaíba. Através de nota, a concessionária informa que equipes da companhia já restabeleceram a energia de 85% dos clientes afetados pelo segundo temporal em menos de uma semana

Ainda conforme o comunicado, as equipes estão trabalhando em campo para restabelecer a energia dos consumidores que continuam sem luz. Já a RGE relata que não há impacto relevante na rede elétrica da área de sua concessão em função da chuva desta sexta-feira (6).

Quanto a outros impactos causados pelo temporal, a Defesa Civil do Rio Grande do Sul informa danos em alguns municípios Em Candiota houve o registro de 63 casas com telhados danificados, quedas de árvores e problemas na rede elétrica, em Rio Grande 20 residências foram destelhadas, além de quedas de árvores e danos na rede elétrica e em Jaguarão e São José do Norte ocorreram alagamentos em diversos bairros. Por sua vez, em Sede Nova foram registrados estragos em estradas do interior e bueiros e em Panambi alguns muros caídos e muitas ruas alagadas, principalmente no Centro. Sem maiores danos.