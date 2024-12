Impacto da enchente em escolas gaúchas será retratado em documentário

Um estudo realizado pelo Sindicato do Ensino Privado no Rio Grande do Sul (Sinepe/RS) aponta que cerca de 30 mil pessoas foram atingidas devido ao fechamento das instituições de ensino durante o período das enchentes que atingiram grande parte do Estado. Com objetivo de registrar os impactos, um documentário será lançado na próxima sexta-feira (6), no GNC Cinemas Praia de Belas, às 10h.



“O material mostra a capacidade de liderança dos diretores e a reconstrução das escolas. Mostramos o que aconteceu a partir do momento que as águas saíram”, conta o presidente do Sindicato, Oswaldo Dalpiaz. O documentário foi produzido com mais de 20 horas de gravação e participação de 27 instituições de ensino gaúchas.

“São relatos dos diretores, dos alunos e das famílias que estiveram conosco no processo de retomada”, complementa Dalpiaz. O material apresenta as diferentes realidades e como cada comunidade trabalhou para recuperar não apenas os bens materiais, mas também a rotina dentro das escolas, considerando que as enchentes impactaram a saúde mental de alunos, professores e colaboradores.