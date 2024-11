Sinepe/RS celebra 76 anos e relembra ações aos atingidos pelas enchentes

O Sindicato do Ensino Privado do Rio Grande do Sul (Sinepe/RS) completa 76 anos de história no dia 3 de dezembro. A celebração, no entanto, irá ocorrer na próxima sexta-feira (29) com uma homenagem às instituições de ensino que completam 50, 75, 100, 125, 150 e 175 anos. O evento será na sede do sindicato, a partir das 20h.



A expectativa, segundo o presidente do Sindicato, Oswaldo Dalpiaz, é celebrar a existência de uma instituição com 200 anos em breve. “Temos que olhar para as escolas do ponto de vista histórico. A maioria delas estão situadas em regiões italianas ou alemãs. O início das cidades era marcado por igrejas e escolas”, reforça.

Duas instituições gaúchas que completam cinco décadas de história serão homenageadas, sendo o Colégio Presidente Emílio Garrastazu Médici, da Fundação Bradesco, em Bagé, na Região da Campanha, e a escola de Educação Especial Jesus Nazaré, pertencente à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, em Não-Me-Toque, na Região Norte do RS.



Já o Colégio Evangélico Augusto Pestana, em Ijuí, no Noroeste do Estado, receberá uma homenagem pelos seus 125 anos. A data, que tradicionalmente era comemorada juntamente com a entrega do Prêmio Inovação em Educação, neste ano sofreu alteração porque a premiação foi suspensa em função das enchentes.

No balanço sobre a atuação do sindicato durante o ano, o presidente destaca as ações voltadas à solidariedade às famílias atingidas pelas enchentes, além da agilidade na reconstrução dos espaços e retomada das atividades. “Em termos pedagógicos, as escolas, que sofreram com a calamidade, tiveram que se reorganizar, refazer seu calendário e buscar formas de recuperar os dias letivos e os conteúdos, mas, principalmente, recompor suas comunidades escolares", diz.



A inclusão escolar também ganha destaque durante as atividades de 2024. Na avaliação de Dalpiaz, todas as escolas querem colocar em prática e aceitam o princípio constitucional de que todos têm direito à educação, mas é necessário saber como. “Este assunto evoluiu, se aprofundou e, na medida em que se estuda, são buscadas metodologias para se trabalhar”.



Já entre os desafios está a lei que reestrutura o ensino médio, sancionada em agosto. Para Dalpiaz, houve uma indecisão por parte do governo federal quanto à publicação de uma nova lei, o que acarretou em insegurança entre as direções escolares. Para o próximo ano, a entidade busca a volta do Prêmio Inovação SINEPE/RS, além da Missão Educacional 2025, que ocorrerá em setembro, em Belo Horizonte, e o Congresso do Ensino Privado Gaúcho, que será realizado nos dias 23, 24 e 25 de julho no Centro de Eventos da Pucrs.

Instituições homenageadas no aniversário do Sinepe/RS:

50 anos

Colégio Presidente Emílio Garrastazu Médici - Fundação Bradesco - Bagé

Escola de Educação Especial Jesus Nazaré – APAE – Não-Me-Toque



75 anos

Colégio Nossa Senhora Brasil – Porto Alegre

Fundação Educacional Machado de Assis (FEMA) – Santa Rosa

Instituto Educação Franciscana Nossa Senhora Glória - Carazinho

Instituto São Francisco Coração de Maria - Esteio

Instituto Sinodal da Paz - Santa Rosa



100 anos

Escola Fundamental Nossa Senhora Conquistadora - Caibaté



125 anos

Colégio Evangélico Augusto Pestana – Ijuí