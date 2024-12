Cronograma de férias escolares em Porto Alegre tem alterações após enchentes

Com um ano atípico, instituições de ensino públicas e privadas tiveram de realizar mudanças nos calendários acadêmicos em consequência dos impactos das enchentes no Rio Grande do Sul.



Entre paralisações de aulas, danos materiais em escolas e universidades, e estudantes impactados direta e indiretamente pelas enchentes, a agenda de escolas e universidades gaúchas sofreram alterações.

Na rede privada, foi assinada a Convenção Coletiva Extraordinária com o Sindicato dos Professores, permitindo que escolas atingidas possam estender o calendário até 21 de dezembro. Essas escolas também puderam utilizar sábados, além dos já previstos no calendário inicial, para recuperar dias letivos.



Na rede municipal, as datas para as férias dos estudantes ainda não foram divulgadas. A Secretaria Municipal de Educação (SMED) indica que elas serão confirmadas no início deste mês. Confira abaixo as datas de recessos escolares já anunciadas.



Escolas Estaduais

20/12/2024 - 10/02/2025



Universidades



Ufrgs

18/01/2025 - 10/03/2025

Pucrs

14/02/2024 - 24/02/2025

UERGS

21/12/2024 - 10/03/2025

Uniritter

18/12/2024 - 17/02/2025

Unisinos

20/01/2025 - 18/02/2025

Anhanguera

Modalidade EAD: 11/12/2024 - 03/02/2025

Modalidade presencial: 11/12/2024 - 10/02/2025