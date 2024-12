Jovens impactados pelas enchentes no RS serão selecionados para intercâmbio na Espanha

“Uma oportunidade incrível e no momento em que minha família estava precisando muito”, é assim que a estudante Noemia Nunes, de 14 anos, define o programa Partiu Futuro Reconstrução, iniciativa do governo do Rio Grande do Sul. Na tarde desta segunda-feira (2), mais de 700 alunos de Porto Alegre e Canoas participaram da solenidade de boas-vindas, na sede da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa).



A iniciativa é direcionada aos jovens, assim como Noemia, que tem entre 14 e 22 anos e em situação de vulnerabilidade social, que foram afetados pelas enchentes. Para participar do programa, também é necessário ser egresso ou estar matriculado na rede pública de ensino, além de estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico).

“Pela primeira vez, depois de 23 anos, nós conseguimos implementar a Lei da Aprendizagem no Rio Grande do Sul. São os primeiros jovens contratados no Estado, com recursos públicos”, destaca o secretário de Desenvolvimento Social, Beto Fantinel.



Cada jovem aprendiz recebe uma bolsa-auxílio de R$ 786,95 para uma jornada de 20 horas semanais, além de vale-alimentação de R$ 550. “O valor tem nos ajudado muito. Faz pouco tempo que minha irmã saiu de casa. Então, precisamos ainda mais”, relata a jovem Noemia, moradora do bairro Anchieta, em Porto Alegre.

"Uma oportunidade incrível", descreve a estudante Noemia Nunes, de 14 anos



Executado pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social (Sedes), em parceria com a organização Demà Jovem by Renapsi, o programa trata-se de uma combinação do circuito de aulas convencional e trabalho com todas as garantias. Os benefícios são com base na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e incluem acompanhamento psicológico, orientação jurídica, reforço escolar, serviço de telemedicina e seguro. Além da Capital e de Canoas, outros 21 municípios são atendidos pelo Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee).

O grupo atual, composto por 750 alunos, iniciou as aulas teóricas em 11 de novembro. Após o período de aula, os estudantes são direcionados para órgãos públicos tanto das prefeituras quanto do próprio governo do Estado. Conforme a conselheira Raquel Barbosa, da Renapsi, a “educação é voltada ao trabalho e a manutenção do jovem na escola. O programa é destinado para os alunos que representam o maior número de evasão”.



Segundo Raquel, a expectativa é expandir o projeto para outras cidades a partir da liberação de recursos. Até o momento, o governo gaúcho investiu R$ 53 milhões, de acordo com o governador Eduardo Leite. “Depois dos desafios que nos impactaram e nos abalaram nas calamidades deste ano, vamos voltar com mais força e isso já está acontecendo. O programa é justamente para dar um impulso adicional ao processo de retomada”, reforça Leite.



O anúncio de um intercâmbio cultural e educacional para Espanha foi recebido por aplausos e gritos de alegria entre jovens que estavam no local. Com base no desempenho das atividades, cinco estudantes serão selecionados para viagem, no próximo ano, com destino à Valência, cidade também impactada por enchentes em 2024.



A presença do Guri de Uruguaiana e a realização de um sorteio contagiou o espaço, gerando sorrisos e empolgação aos adolescentes. Foram sorteados cinco itens eletrônicos, incluindo fones e smartphones.