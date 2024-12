MetSul alerta para ocorrência de vendavais no RS neste domingo e segunda

O Rio Grande do Sul terá uma virada no tempo nas próximas horas com alto risco de temporais fortes a intensos que podem causar transtornos à população, especialmente por vendavais, segundo a MetSul Meteorologia. A linha de instabilidade avança pelo Estado na noite de domingo (1º) e nas primeiras horas da segunda-feira (2), e provocará tempestades fortes a severas com chuva torrencial de curta duração com altos volumes, muitos raios, queda de granizo de variado tamanho (até médio a grande), aalgamentos e a ocorrência de vendavais.

A mudança do tempo nas latitudes médias da América do Sul já teve início a partir da formação de uma frente quente entre a madrugada e a manhã de domingo que trouxe chuva e temporais isolados na região de Buenos Aires e em áreas do Uruguai. A formação da frente que, que acompanha o avanço de ar muito quente associado a uma corrente de jato, foi responsável por aumentar a nebulosidade com chuva e raios em pontos do Sul gaúcho e da Campanha na manhã de de domingo.

A frente quente traz instabilidade em pontos do Sul e do Leste do Rio Grande do Sul na tarde de domingo enquanto na maior parte do Estado o sol aparece com nuvens e faz muito calor com acentuada elevação da temperatura pelo ingresso do ar mais quente de origem tropical. Do meio para o fim da tarde, a atmosfera começa a rapidamente se instabilizar no Rio Grande do Sul com o aprofundamento de uma área de baixa pressão sob ar quente e úmido, o que vai formar nuvens carregadas com chuva e temporais isolados.

Conforme os meteorologistas da MetSul, o que mais preocupa, entretanto, é que um centro de baixa pressão, que depois vai dar origem a um ciclone no Oceano Atlântico, e que será uma bomba meteorológica longe do continente, organizará uma linha de instabilidade pré-frontal que vai avançar pelo Rio Grande do Sul rapidamente na noite deste domingo de Sul para Norte com chuva generalizada e muitos temporais, especialmente de vento.

Não pode ser descartada a formação de algumas supercélulas de tempestade durante a passagem da linha de instabilidade, o que poderá gerar temporais bastante isolados muito severos com vento destrutivo acima de 100 km/h e mais isoladamente mesmo acima de 120 km/h. Na análise, do instituto de meteorologia, todas as regiões do Rio Grande do Sul têm risco de temporais neste começo de semana, sendo a maior parte das ocorrências no domingo.

Na Metade Norte gaúcha, a instabilidade maior deve se dar no final do domingo e no começo da segunda-feira. O fato de todas as regiões do Rio Grande do Sul apresentarem o risco de temporais com chuva forte, raios, vento e granizo não significa que haverá temporais nos 497 municípios do Estado, embora sejam prováveis as tempestades em um alto número de cidades. Conforme a MetSul, os dados analisados pelos meteorologistas diante do risco de tempo severo muito alto, os temporais entre o domingo e o começo da segunda-feira podem causar alagamentos, destelhamentos, quedas de árvores e de postes. A rede elétrica pode ser bastante impactada com número elevado de pessoas sem luz no Rio Grande do Sul, tanto na área de concessão das CEEE Equatorial quanto na área da RGE.

A MetSul Meteorologia considera que o maior risco neste episódio de tempo severo entre o domingo e a segunda-feira (2) será a ocorrência de vento forte a intenso em grande número de cidades do Rio Grande do Sul, sendo que em alguns pontos isolados os vendavais podem ser violentos e com alto potencial de causar danos estruturais.