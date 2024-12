Semana se inicia com tempestades, ventos e calor na capital gaúcha

A atuação de um sistema de baixa pressão neste domingo (1º) deve provocar chuvas intensas, com acumulados em torno de 55 mm, acompanhadas de ventos fortes, variando entre 60 km/h e 80 km/h, descargas elétricas e possível queda de granizo. Os dados são da Defesa Civil municipal, que prevê também condições adversas persistem durante a madrugada e manhã de segunda-feira (2), com acumulados de até 30 mm, além de rajadas de vento e descargas elétricas.

LEIA TAMBÉM: Defesa Civil alerta para possível tempestade nos próximos dias

Durante o período, estão previstas chuvas fortes, rajadas de vento significativas, e risco de alagamentos em áreas urbanas, elevação nos níveis de arroios e córregos, além de possíveis transtornos como quedas de árvores e interrupção no fornecimento de energia elétrica.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), após um início de tempo nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, entre 17° a 25°, o resto da semana terá prevalência de nuvens e calor. Na terça-feira (3) e na quarta-feira (4), a mínima será de 14° e a máxima chega a 27°. Na quinta-feira (5), entretanto, a máxima chegará a 33°.



A Defesa Civil de Porto Alegre e a Comissão Permanente de Atuação em Emergências (Copae) indicam alguns cuidados para a população nos períodos de reviravolta climática:



- Evite sair de casa durante as tempestades e mantenha-se em locais seguros.



- Não transite em áreas alagadas ou próximas a arroios e córregos.



- Fique atento a sinais de perigo, como inclinação de árvores ou placas de sinalização.



- Em caso de emergência, entre em contato com a Defesa Civil pelo 199 ou com o Corpo de Bombeiros pelo 193.