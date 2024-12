Defesa Civil do Rio Grande do Sul realiza visita técnica em Maceió

Com objetivo estudar e entender as metodologias, tecnologias e processos aplicados à captura, análise e interpretação de imagens aéreas, Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil do Rio Grande do Sul realizou uma visita técnica a Maceió, no estado de Alagoas, na sexta (29) e no sábado (30).

Representando o coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil, coronel Luciano Chaves Boeira, o chefe da Divisão de Convênios da Defesa Civil, tenente-coronel Rafael Luft, foi recebido pela Defesa Civil municipal.

Durante a visita, o tenente-coronel Luft conheceu a base da Defesa Civil de Maceió, onde está instalado o Centro Integrado de Monitoramento e Alerta (CIMADEC), setor do órgão que monitora a situação dos bairros afetados pelo afundamento do solo, bem como emite os alertas relacionados às chuvas na capital e também verificou como acontece o monitoramento e quais são as tecnologias envolvidas nele.



Além de conhecer a base, o executivo realizou avaliação de tecnologias e equipamentos, verificou como são as metodologias de captura de imagens, processamento e análise de dados, e como esses dados são aplicados em diferentes áreas.



Nas visitas de campo, o oficiail visitou os bairros afetados pelo afundamento do solo por consequência da extração de sal-gema da mineradora Braskem, e ainda o bairro do Fernão Velho, para entender como funciona o monitoramento de encostas com o Sistema Global de Navegação por Satélite (Global Navigation Satellite System – GNSS).



Na oportunidade, a equipe que o recebeu também realizou uma visita à Grota do Aterro, no bairro Novo Mundo, para apresentar o trabalho realizado pelos Núcleos Comunitários de Defesa Civil (NUDEC) nas regiões de vulnerabilidade social.



O executivo da Defesa Civil do Rio Grande do Sul finalizou as atividades em Maceió sendo recebido pelo secretário do Gabinete Civil de Maceió, Felipe Lins.