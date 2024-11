Pela primeira vez na história, Réveillon de Porto Alegre será no Parque Harmonia

A festa da virada de Porto Alegre, que originalmente acontece na Orla do Guaíba próximo à Usina do Gasômetro, pela primeira vez na história ocorrerá no Parque Harmonia. A novidade foi divulgada na manhã desta quarta-feira (27) durante apresentação oficial do Réveillon Porto Alegre 2025, uma realização da prefeitura juntamente com a concessionária GAM3 Parks, que contou com a presença do prefeito Sebastião Melo (MDB).

Ao longo da cerimônia foi citado que a Orla do Guaíba não poderia receber a festividade por conta das enchentes que acabaram afetando o local, principalmente em sua parte elétrica. Em sua fala, Melo ainda deu mais uma justificativa sobre a escolha. "Tomamos essa decisão porque o dinheiro está curto, 98% do dinheiro gasto na festa da virada vem da prefeitura”, afirmou.

Para este ano, a expectativa é de um público na casa das 150 mil pessoas, superando o ano passado e o anterior. Em 2023, o público foi de 100 mil e em 2022 chegou na casa de 80 mil pessoas. "Muito feliz em finalmente colocar Porto Alegre como uma cidade turística após as enchentes. O grande desafio é mostrar que estamos recuperados e que é seguro investir aqui na região", disse a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Júlia Tavares.

O show de fogos que acontece a partir da meia-noite terá duração de oito minutos acontecendo em três pontos diferentes, um deles dentro do próprio parque e dois no Guaíba.

O evento é gratuito, terá acesso controlado por catracas e tem previsão de início às 19 horas. Aqueles que desejarem, poderão levar bebida de casa para aproveitar junto à sua família. Por ali haverão food trucks para a alimentação, segurança pública e privada, banheiros químicos, além da presença de ambulâncias e ambulatório.

A partir das 3 horas da manhã, os shows serão encerrados e o público começará a ser dispersado aos poucos. A limpeza do ambiente fica por conta do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) que deve terminar o serviço até às 15 horas. O prefeito ainda fez um apelo para que as famílias levem junto consigo sacolas plásticas. "É importante que facilitemos o trabalho do DMLU e ainda possamos preservar a cidade. A Capital está mais forte do que nunca, será um grande evento. Nos resta torcer para que não chova", destacou.

LINE-UP

Com o intuito de misturar artistas locais e nacionais, valorizando a cultura gaúcha nesse momento de recuperação pós-enchente, foi anunciada a lista de artistas que se apresentarão no palco durante a virada. São eles:

• Lauana Prado

• Só Pra Contrariar

• Papas Da Língua

• DJ Capu

• DJ Viny

• Alma Gaudéria

• Luiza Barbosa

• Escola de Samba Estado Maior da Restinga