Hospital São Lucas lança programa de inclusão para pessoas com deficiência

Para contribuir para a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, o Hospital São Lucas da Pucrs (HSL) lançou o programa Somar HSL – Caminhos Inclusivos. Realizado em parceria com a Pucrs Carreiras, o projeto oferece formação profissional e oportunidades práticas, em um ambiente de trabalho inclusivo e acessível.

O programa ofereceque estejam cursando o Ensino Médio ou o Ensino Superior, além de técnicos(as) de enfermagem com registro ativo no Conselho Regional de Enfermagem (Coren). Para se inscrever, é necessário apresentar laudo médico com o CID correspondente.As atividades ocorrerão de segunda a sexta-feira, com uma, nos turnos da manhã ou da tarde, de acordo com a disponibilidade dos candidatos.Além das oportunidades práticas, o Somar HSL também inclui um, oferecendo suporte assistencial para o desenvolvimento pessoal e profissional dos participantes. Com isso, o programa fortalece o compromisso da PUCRS com a diversidade e equidade no ambiente de trabalho.As inscrições estão abertas até sexta-feira (29) pelo portal da Pucrs Carreiras ( https://bit.ly/4i6dFls ).