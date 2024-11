Exame de eletrocardiograma já pode ser feito em rede de farmácias do RS

A Panvel é a primeira rede de farmácias do Brasil a oferecer o exame de eletrocardiograma em suas unidades. Inicialmente, o serviço estará disponível nas lojas da Panvel Clinic no Rio Grande do Sul, mas posteriormente o equipamento de uso doméstico poderá ser adquirido pelos consumidores. A novidade representa um apoio no acompanhamento de fibrilação atrial, caracterizada pela frequência cardíaca irregular, e se tornou possível após a liberação para a venda dos equipamentos portáteis.

O equipamento usado nos exames é o Omron Complete, que detecta frequência cardíaca irregular, sintomas da fibrilação atrial e reduz risco para AVC. A empresa foi precursora no desenvolvimento dos aparelhos de uso doméstico para medição da pressão arterial. Ricardo Martins, diretor comercial da Omron Healthcare no Brasil, conta que o produto traz uma tecnologia inovadora ao associar o equipamento de aferir pressão com o exame de eletrocardiograma em uso domiciliar.

A fibrilação atrial pode ampliar significativamente o risco de Acidente Vascular Cerebral (AVC). Em geral, os sintomas são palpitações, falta de ar, dores e desconforto no peito, porém a doença também pode ser assintomática, dificultando o diagnóstico e a necessidade de acompanhamento diário. “O aparelho da Omron traz para o paciente a capacidade de se monitorar em casa, visto que a fibrilação atrial é muito mais frequente em pessoas acima de 65 anos, e quatro a cinco vezes mais em hipertensos nessa faixa etária. O equipamento é capaz de fazer a triagem e direcionar o tratamento, porque a fibrilação atrial, quando tratada reduz, infinitamente o risco de o paciente ter uma patologia trágica como o AVC ”, afirma Martins.

O aparelho realiza o eletrocardiograma e a medida da pressão ao mesmo tempo. Com recursos de Inteligência Artificial (IA), analisa em 30 segundos o traçado do ritmo cardíaco e envia o resultado para o aplicativo Omron Connect, que oferece um laudo que pode indicar se o ritmo cardíaco está normal ou se há indicativo de fibrilação atrial. A partir deste laudo e triagem inicial, o médico poderá avaliar criteriosamente as alterações e dar continuidade ao atendimento.

O público-alvo do Omron Complete são pessoas com fator de risco para a doença e redes de farmácias que desejem oferecer o produto. Nas unidades da Panvel Clinic, haverá um profissional farmacêutico acompanhando a realização do exame. “Ele fará a triangulação para explicar ao paciente o que está acontecendo a partir da leitura dos dados mostrados no aparelho. Com isso, conseguimos fazer um rastreio e avaliação do funcionamento do coração e identificação de anormalidades de ritmo e frequência cardíaca nos pacientes”, explica Andressa Amaro, analista farmacêutica da Panvel.

Quando necessário, o farmacêutico recomendará o encaminhamento para consulta médica. É importante que alguns cuidados sejam tomados no momento de fazer o exame de eletrocardiograma, como ter uma postura correta, não falar ou não ter feito atividade física antes da medição.

O custo para realizar o eletrocardiograma em uma Panvel Clinic é de R$ 29,90. O exame pode ser agendado em uma das 338 unidades da rede ou ser feito conforme disponibilidade de horário na loja. A fabricante projeta que o preço estimado de venda ao consumidor fique em torno de R$ 1,5 mil.