Fechamento da UPA Moacy Scliar pode causar sobrecarga, mas não desatendimento, afirma SMS

A Unidade de Pronto Atendimento Moacyr Scliar, na Zona Norte de Porto Alegre, irá permanecer fechada entre as 19h desta terça-feira (26) até às 19h de sexta-feira (29), para limpeza dos dutos de ar condicionado e reformas. Devido a necessidade do local estar vazio, os atendimentos foram suspensos e os pacientes movidos para outros locais, todos eles com superlotação. A prefeitura garante que não haverá desatendimentos, mas pode ocorrer sobrecarga dos serviços.

• LEIA MAIS: Porto Alegre tem dia de vacinação de crianças e adolescentes

Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o local contava com 37 pacientes para 17 leitos. Pacientes estão sendo transportados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para outros locais. Até o fim da tarde, conforme o Grupo Hospitalar Conceição (GHC), que gere o local, 26 dos 37 pacientes já haviam sido transferidos.

Para receber as demandas atendidas normalmente pela UPA Moacyr Scliar, estão de sobreaviso Unidades de Pronto Atendimentos como Bom Jesus, Lomba do Pinheiro e Cruzeiro do Sul. Todas elas enfrentam, porém, superlotação, de 371%, 212% e 388%, respectivamente. A Secretaria Municipal de Saúde acrescenta que, devido a possibilidade de sobrecarga, pacientes menos graves podem aguardar mais tempo pra serem atendidos e devem, portanto, buscar Unidades de Saúde.

Já pacientes de média complexidade irão para hospitais, como Vila Nova e Restinga e Extremo-Sul. Segundo a SMS, ambos estarão preparados para atender os pacientes encaminhados pelo Samu.

O Hospital Nossa Senhora da Conceição, também gerido pelo GHC, ajustou o fluxo da emergência para absorver casos mais graves. Foi também o segundo hospital de Porto Alegre que mais recebeu ambulâncias nos últimos dez dias e opera com 223% da capacidade. O diretor de Atenção à Saúde do GHC, Luís Antônio Benvegnú explica, em concordância à prefeitura, que não haverá desatendimento. Os pacientes de menor complexidade buscarão UPAs, enquanto os de maior irão a alas vermelhas por meio de emergências.

Ele descreve que 50% dos pacientes que a UPA Moacyr Scliar costuma receber são cadastrados com fichas azuis e verdes, 7% em classificação vermelha e o restante amarelo e laranja. "E o que seguramos em observação são, na maioria, de média complexidade".

Esse fluxo já faz parte do funcionamento das UPAs por característica. Segundo Benvegnú, são normalmente serviços destinados a atender e direcionar dos casos mais simples aos mais graves. Idealmente, pacientes devem ficar por até 24 horas, para posteriormente obter alta ou serem encaminhados para hospitais de média ou alta complexidade.

Regulado pela prefeitura e pelo Sistema de Saúde do Estado, o processo de transferência já existente foi incrementado e a mudança planejada há 30 dias. Portanto, para remoção dos pacientes, não foi preciso operar nova logística, mas seguir com a que já era utilizada.

Porém, mesmo com a UPA operando com o fluxo usual, a lotação do local é de 217%, sendo que o local já chegou a atender 75 pacientes, tendo apenas 17 leitos. O tempo de espera no local, em observação, já chegou a 16 dias, segundo Benvegnú.

• LEIA TAMBÉM: Dia Nacional da Doação de Sangue movimenta Hemocentro em Porto Alegre

O diretor de Atenção à Saúde do grupo reitera também que, embora o funcionamento com esgotamento na rede seja possível, "por mais que coloquemos mais gente, não é a mesma coisa que atender aqueles leitos com cama, certinho, e oxigênio na parede, se precisar". Ainda, devem remanejar pacientes de outras UPAs durante o período de fechamento, de forma a diminuir as internações.