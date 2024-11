Porto Alegre tem dia de vacinação de crianças e adolescentes

Dia D da campanha de multivacinação de crianças e adolescentes, neste sábado (23), leva pais e responsáveis de jovens aos diversos postos de saúde de Porto Alegre. O prefeito da Capital, Sebastião Melo fez na manhã deste sábado (23) apelo para que crianças e adolescentes sejam vacinados em um dos 34 postos da Capital.

Uma dos principais imunizantes é contra a dengue. A campanha de multivacinação foca menores de 15 anos. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) alerta que a ação termina em 30 de novembro. A intenção é atualizar a caderneta de vacinação.



Todas as unidades de saúde do município estão abertas



A prefeitura de Porto Alegre informa que todas as unidades de saúde participam da campanha. Serão oferecidas todas as vacinas que compõem o calendário de rotina definido pelo Programa Nacional de Imunizações de acordo com a faixa etária.



Também estarão disponíveis doses de vacinas oferecidas em campanhas de vacinação, como a vacina da gripe. Havendo estoque, a vacina contra Covid será oferecida. Durante a campanha, a SMS fará busca ativa de crianças e adolescentes que precisam completar o calendário vacinal.



Confira a seguir as vacinas oferecidas para rotina de crianças e adolescentes



Rotina para crianças:



BCG

Hepatite B

Pentavalente

Pólio inativada

Rotavírus

Pneumocócica 10 - valente

Meningocócica C

Febre amarela

Tríplice Viral

DTP

Hepatite A

Varicela



Rotina para adolescentes:



Hepatite B

Febre amarela

Tríplice Viral

Difteria e tétano adulto

Meningocócia ACWY

HPV quadrivalente

Gestantes: dTpa (tríplice bacteriana acelular adulto)

Dengue - de 10 a 14 anos