Explosão seguida de incêndio atinge trem da linha 9-Esmeralda em São Paulo

Uma explosão seguida de incêndio atingiu trem da linha 9-Esmeralda, operado pela ViaMobilidade, na manhã deste domingo (24). Não há informações sobre feridos.

A composição estava parada na estação Santo Amaro, na zona sul de São Paulo, quando as chamas se alastraram. A empresa foi procurada pela reportagem, mas ainda não respondeu.

O Corpo de Bombeiros foi chamado e conteve as chamas. Na estação, houve correria entre os usuários que tentavam se afastar do local.

A linha 9-Esmeralda opera com maior intervalo entre os trens no trajeto entre as estações Osasco e João Dias neste domingo devido a falha no sistema elétrico, segundo aviso no site da empresa. Mais cedo, na noite de sábado (23), passageiros relataram problemas no funcionamento da linha que os obrigaram a caminhar pelos trilhos.