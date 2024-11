Leonardo Lamachia é reeleito para presidir a OAB-RS

O advogado Leonardo Lamachia foi reeleito, nesta sexta-feira (22), para presidir a Ordem dos Advogados do Brasil no Rio Grande do Sul (OAB-RS), com 76,9% dos votos válidos. O mandato previsto, com cadeira de vice ocupada por Claridê Chitolina é o triênio entre 2025/2027. A chapa de Lamachia, que concorreu com Paulo Torelly, é a OAB Mais. Torelly, por sua vez, liderou o grupo Muda OAB/RS.

presidente reeleito, conforme já apurado pelo Jornal do Comércio um aumento de esforços relegados à pluralidade, defesa de prerrogativas e programas, como os voltados à mulher e a jovem advocacia, definidos como pontos de sua antiga gestão. Faz parte dessa estratégia a criação de procuradorias regionais e expansão de iniciativas de mentoria e empreendedorismo. A presença efetiva junto à advocacia e o aumento nos desagravos públicos também são compromissos a serem mantidos.

"Agradeço profundamente a cada advogada e advogado pelo reconhecimento do nosso trabalho e esforço. Tenho plena consciência dos desafios que a advocacia enfrenta diariamente, e é por isso que essa votação reforça a legitimidade necessária para seguirmos lutando, avançando e realizando ainda mais. Juntos, seguimos firmes em defesa da nossa profissão e da sociedade", afirmou Lamachia.



A eleição de 2024 foi a maior da história, com 52.857 votos registrados. Lamachia recebeu 38.070 votos, somando 76,9% dos votos válidos. O segundo colocado Paulo Torelly (Chapa 2 - Somos tod@s OAB - Muda OAB/RS) recebeu 11.439 votos válidos (23,1%). Foram 1.946 votos brancos e 1.402 nulos. Também nesta segunda-feira foram escolhidas as diretorias das subseções do Estado.

Para o Conselho Federal foram eleitos Pedro Zanette Alfonsin, Rafael Braude Canterji, Greice Fonseca Stocker, Renato da Costa Figueira, Rosângela Maria Herzer e Mariana Melara Reis. Também foram escolhidos os conselheiros seccionais, a diretoria da Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande do Sul (CAARS) e representantes das 107 subseções do estado.