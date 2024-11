Lamachia e Torelly disputam a presidência da OAB/RS

Nesta sexta-feira, das 9h às 17h, a Ordem dos Advogados do Brasil Seccional do Rio Grande do Sul (OAB/RS) realiza eleições para definir a nova gestão para o próximo triênio. Advogados do Estado que estiverem em dia com a instituição poderão votar para escolher a presidência da entidade, os membros dos conselhos federal e estadual, a diretoria da Caixa de Assistência dos Advogados (CAA/RS) e os representantes das subseções.

Assim como no pleito de 2021, duas chapas disputam os cargos: a OAB Mais, liderada pelo atual presidente da seccional gaúcha, Leonardo Lamachia, e a Muda OAB/RS, encabeçada por Paulo Torelly. Ambos conversaram com o Jornal do Comércio e apresentaram suas propostas para o futuro da entidade.