OAB/RS define novo presidente nesta sexta

Nesta sexta-feira, a Ordem dos Advogados do Brasil Seccional do Rio Grande do Sul (OAB/RS) realiza as eleições que definirão sua nova gestão para o próximo triênio. Entre 9h e 17h, advogados de todo o Estado estarão aptos a votar para escolher a presidência da entidade, os membros dos conselhos federal e estadual, a diretoria da Caixa de Assistência dos Advogados (CAA/RS) e os representantes das subseções.

Duas chapas concorrem ao pleito, que ocorrerá em formato on-line, através do Portal das Eleições, permitindo que os advogados participem de onde estiverem, bastando um dispositivo conectado à internet. E também, para garantir que todos tenham acesso ao voto, a Ordem gaúcha disponibilizará seções eleitorais presenciais em sua sede em Porto Alegre e em todas as subseções participantes.

Assim como em 2021, a presidência será disputada por Leonardo Lamachia, atual mandatário pela chapa OAB Mais, e Paulo Torelly, da chapa Muda OAB/RS. Lamachia busca a reeleição com propostas focadas em dar continuidade à sua gestão, ao lado de Claridê Chitolina Taffarel, que ocupa o posto de candidata a vice-presidente. Já Torelly, com Lucia Liebling Kopittke como sua vice, aposta em um discurso de renovação e mudanças na administração da Ordem, prometendo uma gestão com novos focos de atuação e aprimoramento de serviços.