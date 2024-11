Profissionais discutem cultura de saúde baseada em valor

Colocar o paciente como centro dos cuidados é a proposta da Value Based Health Care (VBHC), estratégia inédita realizada pela Unimed Porto Alegre, com foco no valor em saúde. A temática foi discutida na tarde desta sexta-feira (22), durante a primeira edição do Summit Internacional de Valor em Saúde, realizado no Instituto Ling, na Zona Norte de Porto Alegre.



Entre os destaques da programação, a participação virtual do professor Sir Muir Gray, Diretor fundador do Oxford Value & Stewardship Programme (OVSP), no Reino Unido. Gray traz a perspectiva e o olhar europeu sobre a VBHC - metodologia criada nos EUA e traduzida para cuidados de saúde, baseada no valor.

Na prática, segundo a superintendente de provimento de saúde, Daniela Medeiros, significa “entregar o melhor para o paciente”. Dentro deste conceito, “a Unimed coloca o paciente no centro do cuidado, com objetivo de fazer diferença e entregar valor pessoal e não monetário”, complementa o líder médico do Escritório de Valor em Saúde da Unimed Porto Alegre, Marcelo Miglioranza.



Lançado no ano passado, o escritório se tornou a primeira operadora de saúde da América Latina a ter uma estrutura focada em novas práticas, inovações, incentivos e aperfeiçoamento para evolução da cultura de VBHC. O evento desta sexta-feira, conforme Daniela Medeiros, é a materialização de uma jornada que começou em 2014. “Movimentamos todo o sistema de saúde para chegarmos neste lugar, mudamos a lógica. Focando nas pessoas, precisamos personalizar a saúde. Entregar o desfecho que o paciente espera”, detalha.

Neste primeiro momento, conforme o presidente do conselho de administração da Unimed, Márcio Pizzato, a plataforma pioneira atua de forma pontual, com uma linha de tratamento direcionada para dor na lombar. Um paciente nesta condição busca retomar suas atividades e ter alívio da dor. Por meio de um mapa da jornada deste paciente, a Unimed possibilita a avaliação do desfecho da situação. “Um projeto que coloca os nossos pacientes no centro das atenções. Cuidando desde antes da doença - de preferência para que ele não adoeça. Caso ocorra, seguimos a melhor linha de tratamento, com os melhores resultados”.



A metodologia também conta com mudança no modelo de pagamento com bonificação com base nos dados. De acordo com Pizzato, o objetivo é aumentar o número de linhas e aumentar a oportunidade para os pacientes. “Começamos com o projeto piloto de 2023 até aqui. Com essa divulgação pretendemos ampliar as linhas de tratamento, buscando o melhor tratamento para o beneficiário”.



Na oportunidade, também foi lançada a Aliança de Valor em Saúde, que busca a transformação do sistema. Também estavam presentes na primeira edição do Summit Internacional de Valor em Saúde, a especialista em Gestão da Saúde e Value Based Health Care (VBHC), Márcia Makdisse e o superintendente Geral da Unimed Porto Alegre, João Pedro Bueno Telles.