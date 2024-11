Projeto realiza teatro com crianças em tratamento de alta complexidade em Porto Alegre

Com objetivo de trazer as crianças em atendimentos de alta complexidade para a realidade de forma lúdica, o projeto Laboratório Encantado, da empresa Mina Cultural, de São Paulo, acontece em Porto Alegre até esta sexta-feira (22). Realizado no Hospital da Criança Santo Antônio, a iniciativa atendeu cerca de 300 crianças ao longo desta semana.



A programação tem a ciência como fio condutor em todas as atividades, que vão desde peças teatrais a oficinas. O espetáculo apresenta a história de duas “crianças que estão no intervalo da escola e entram em um laboratório e viram cientistas”, conta a diretora de produção, Maysa Lepique. De acordo com ela, “é um convite para as crianças que estão assistindo virarem cientistas, mostrando que o estudo também pode ser uma fonte de brincadeira”.



O teatro conta com os atores Luizinho Beltrame (Xu), Rafael Francisco e Thaís Moraes da Companhia Pia Fraus, reconhecida por prêmios nacionais e internacionais. Para atender crianças em estado clínico delicado, a peça pode ocorrer em formatos diferentes. Durante a semana, o projeto circulou tanto por salas direcionadas para atividade quanto em leitos da Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Peça pode ocorrer em diferentes formatos respeitando os tratamentos Fabrine Bartz/Especial/JC

Com apenas 10 anos, a pequena Alexia Alana Fontoura Guedes já se considera “vip”. Na tarde desta quinta-feira (21), ela assistiu a peça pela quarta vez. “É muito importante para as crianças conseguirem seguir o tratamento. Gosto muito de falar e de ganhar os presentes no final”, afirma Alana.



A pequena se refere ao Kit Ciência. O projeto deixa para cada criança uma mochila com o livro “Laboratório Encantado”, produzido para a ação pela editora Evoluir, além de materiais para realização de atividades e aprendizados das oficinas. “É uma iniciativa espetacular, traz o lúdico e tira o foco da doença. O hospital sempre tem atividades e quando eles podem interagir é ainda melhor”, considera a mãe de Alana, Cristiane Silveira Guedes.