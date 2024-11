Porto Alegre recebe primeiro evento do RS dedicado a debater os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU

Voltado para a promoção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), ocorre em Porto Alegre o Summit ODS RS 2024, na quarta-feira (27/11), das 9h às 19h, na Pucrs. O evento, que espera receber quase 400 pessoas, busca promover o engajamento e a reflexão em torno do tema, além de reconhecer e premiar as iniciativas que se destacaram na implementação dos ODS na região. O Summit ODS reunirá especialistas, líderes comunitários, inovadores sociais e profissionais de diversas áreas para compartilhar conhecimentos, discutir práticas bem-sucedidas e fomentar parcerias que possam acelerar a concretização dos ODS. A cerimônia de abertura ocorre a partir das 9h.

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) ou Objetivos Mundiais para o Desenvolvimento Sustentável são uma coleção de. Os ODS são parte da Resolução 70/1 da Assembleia Geral das Nações Unidas.O Summit ODS RS 2024 conta com o apoio do Tecnopuc e da Escola de Negócios da Pucrs e contará com uma, lançamento do ODS 18 Étnico-Racial, painéis de discussão e a entrega do primeiro Prêmio ODS RS.“O Summit ODS RS é uma oportunidade única de unir forças em prol da sustentabilidade e da responsabilidade social. Estamos trazendo para o centro do debate as questões que afetam a nossa sociedade, buscando soluções inovadoras e colaborativas. A participação do Tecnopuc e da Escola de Negócios da Pucrs é fundamental, pois juntos podemos inspirar mudanças significativas em nossa região", salienta a Coordenadora do Movimento Nacional ODS RS, Rossana Parizotto.interessados em sustentabilidade, inovação social, práticas ESG, líderes comunitários, representantes de ONGs e organizações do terceiro setor, gestores públicos e privados comprometidos com os ODS, além de todos aqueles que desejam contribuir ativamente para a construção de uma sociedade mais sustentável e inclusiva. Além disso, pretende atrair participantes que se inscreveram para o Prêmio ODS RS, tanto signatários quanto não signatários do Movimento Nacional ODS RS.Durante o evento será entregue o Prêmio ODS-RS, que reconhece as iniciativas que mais se destacaram em diferentes categorias relacionadas aos ODS, incluindo Sustentabilidade Ambiental, Igualdade de Gênero e Empoderamento Feminino, Educação de Qualidade, Saúde e Bem-Estar, Erradicação da Pobreza e Fome Zero, Energia Limpa e Acessível, Cidades e Comunidades Sustentáveis, Inovação e Tecnologia para o Desenvolvimento Sustentável, Parcerias para a Implementação dos Objetivos, e Ações contra as Mudanças Climáticas. Esta premiação celebra tanto signatários quanto não signatários do Movimento que se inscreveram e se destacaram em suas contribuições para os ODS.