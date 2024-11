Evento "Crie o Impossível" inspira milhares de estudantes em Porto Alegre

Compartilhar experiências para impulsionar as novas gerações a acreditar em futuros de sucesso. Com essa proposta, foi realizada na manhã desta quinta-feira (21) o evento “Crie o Impossível”, que reuniu milhares de alunos de escolas públicas gaúchas no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.

• LEIA MAIS: Porto Alegre terá aula inspiradora para mais de dez mil estudantes da rede pública

Atraídos pelos depoimentos de influenciadores digitais conhecidos do público sub 18, estudantes vibraram a cada palestrante que subiu no palco. “A gente tem muito cuidado sobre as referências que convidamos a participar. Então fizemos uma pesquisa com mais de 2 mil jovens entre 15 a 18 anos em 41 municípios gaúchos. E pela primeira vez surgiu o nome de alguém da área da educação a frente de nomes como Neymar e Messi”, contou Guilhermina Abreu, CEO da ONG Embaixadores da Educação (que promove a agenda).

Guilhermina Abreu, CEO da ONG Embaixadores da Educação, promotora do evento Tânia Meinerz/JC

O nome ao qual ela se refere é Noslen Borges, professor à frente de um canal de ensino de língua portuguesa no YouTube. Junto dele, a mineira Jully Molinna apresentou à plateia um pouco da sua trajetória: “Eu acredito que a minha missão hoje é inspirar todos esses jovens que estão assistindo. Tenho como papel mostrar que nossas vivências podem ser parecidas”.

Um dos momentos mais esperados, a dançarina e influenciadora Ramana Borba contou trajetória, partindo da Escola Gomes Carneiro, em Porto Alegre, rumo ao mundo. Hoje ela é a influenciadora negra gaúcha com maior número de seguidores, sendo cotada para atuar ao lado da Beyoncé. “Estar aqui de novo é algo muito especial, e a gente sempre sai daqui querendo impactar vidas”, resumiu a artista.

Da mesma forma, o capitão da reserva do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais e fundador da Humus, Léo Farah, lembrou da experiência da enchente de maio no RS experimentada por essa geração de estudantes. “Gostaria de mostrar que é possível recomeçar e reconstruir algo que antes parecia impossível. Essa é nossa missão, e missão dada é missão cumprida”, destacou.

Para o subsecretário de Desenvolvimento da Educação da Secretaria estadual da Educação, Marcelo Jerônimo, atividades como estas são importantes porque geram engajamento dos jovens. “Esse é um dia que eles vão passar aqui assistindo a várias palestras, a vários relatos de vida, mostrando o quanto que a educação pode ser transformadora e o quanto pode gerar oportunidades”, ressaltou.

Nesse espírito, Eduarda Ruchel Borges, 15 anos, aluna da escola Estadual William Richard Schisler, sentiu-se inspirada pelos relatos de seus ídolos. “Ouvindo as palestras, eu vejo que também posso realizar meu sonho, que é ser policial como meu pai”, pontuou a jovem. A colega Amanda dos Santos Machado, 15 anos, afirmou ter descoberto que também pode ser bem-sucedida na sua futura jornada como administradora de empresas.