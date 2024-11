Após fechamento de cratera, tráfego volta ao normal na Freeway nesta quinta-feira

A CCR ViaSul, concessionária da Br-290 comunicou, nesta quinta-feira (21) que o tráfego na região do km 46 da pista Oeste da Freeway, no sentido Litoral-Porto Alegre, está sendo totalmente liberado a partir das 18h. Após uma cratera se abrir no asfalto, a via foi bloqueada em duas das três pistas desde o último domingo (17).

• LEIA MAIS: Dois acidentes são registrados próximo ao buraco que se criou na Freeway

Durante o bloqueio, o tráfego estava correndo por meio de duas faixas na pista Leste (sentido Porto Alegre-Litoral), em sistema de contrafluxo, do Km 45 ao Km 48. Já o tráfego no sentido Litoral-Porto Alegre seguia em apenas uma das faixas de rolamento e pelo acostamento no mesmo trecho de desvio.

A liberação acontece após a conclusão de todas as obras emergenciais de recuperação, incluindo, segundo nota, ações de escavação, concretagem, reaterro, pavimentação e sinalização. Todas elas duraram cinco dias, envolvendo três retroescavadeiras grandes, uma retroescavadeira pequena, um bobcat, 12 caminhões de serviço e cerca de 40 pessoas.

Inicialmente, duas das três faixas foram bloqueadas em direção à Região Metropolitana de Porto Alegre, após o rompimento de uma fenda na galeria de drenagem da via ter causado a cratera. A paralisação se expandiu para a pista lateral de rolamento, visando garantir a segurança dos trabalhadores e motoristas nas obras.