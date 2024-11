Dois acidentes são registrados próximo ao buraco que se criou na Freeway

buraco que se formou na BR 290, a Freeway, no último domingo, no km 46 Embora tenha envolvido veículos pesados, ninguém ficou ferido. Dois acidentes foram registrados na noite desta quarta-feira (20) nas proximidades do, no sentido Litoral Norte-Porto Alegre.

A primeira ocorrência, conforme a concessionária CCR Via Sul, foi às 21h, no km 45. Um ônibus saiu da pista, e foi removido por um guincho.

Mais tarde, por volta da meia-noite, no km 49, houve um engavetamento com três caminhões. Também sem vítimas. As pistas foram liberadas apenas às 7h51min.

O que tem prejudicado o trânsito no local é a interdição completa da Freeway nas redondezas do buraco. No trecho, os veículos precisam trafegar pelo sentido Porto Alegre-Litoral Norte.