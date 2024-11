Conserto de buraco na Freeway avança; previsão é de liberação de faixa na sexta (22)

obras de conserto de um buraco que se abriu na Freeway devem ser totalmente concluídas na segunda-feira (25) Asde ume bloqueou a pista Oeste no km 46 da BR-290, no sentido Litoral-Porto Alegre, em Glorinha,, conforme informou a CCR ViaSul, concessionária da rodovia. Na terça-feira (19), as equipes concluíram os serviços de escavação e de implantação do envelopamento da galeria com uma manta drenante, seguindo para a colocação do reaterro com material pétreo.

Para a próxima etapa, os trabalhos estão concentrados na execução das camadas de pavimento e, posteriormente, sinalização para liberação da via. A CCR ViaSul prevê a liberação de uma das faixas no sentido à Capital na sexta-feira (22).

Durante a realização das obras emergenciais, o tráfego está sendo desviado para duas faixas na pista Leste, ou seja, sentido ao Litoral gaúcho, em sistema de contrafluxo, a partir do km 45, retornado para a pista Oeste - sentido Porto Alegre - na região do km 48. Já o tráfego no sentido litoral segue em uma das faixas de rolamento e pelo acostamento no mesmo trecho de desvio.



No local, há sinalizações sobre os serviços e equipes da Concessionária atuam na orientação de motoristas. A CCR ViaSul ainda informa que e o limite de velocidade no trecho em desvio é de 40 km/h.