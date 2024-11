CCR ViaSul prevê consertar buraco na Freeway até segunda-feira

buraco no Km 46 da BR-290 deve ser totalmente consertado até segunda-feira (25). A depender das condições climáticas dos próximos dias, uma das faixas pode ser liberada ainda nesta sexta-feira (22). , a Freeway, que bloqueia todas faixas no sentido Litoral-Porto Alegre. A depender das condições climáticas dos próximos dias,

• LEIA MAIS: CCJ da Câmara aprova projeto que prevê porte de arma a agentes de trânsito

Após o rompimento de uma fenda na galeria de drenagem da via ter causado a cratera na noite de domingo, duas das três faixas da pista foram totalmente paralisadas. O cenário se estendeu às vias próximas ao acostamento, que estavam sendo utilizadas para garantir a segurança dos trabalhadores envolvidos e dos motoristas.

Continuam liberadas, para seguir à Região Metropolitana, duas faixas na pista Leste (sentido Porto Alegre-Litoral), em sistema de contrafluxo, do Km 45 ao Km 48. Já o tráfego no sentido Litoral-Porto Alegre segue em apenas uma das faixas de rolamento e pelo acostamento no mesmo trecho de desvio. O local conta com sinalização e as equipes da concessionária seguem orientando motoristas. O limite de velocidade no trecho em desvio é de 40 km/h.

Ao longo desta terça-feira seguem, segundo nota da CCR ViaSul, as atividades de escavação. Terá início também a etapa de concretagem da fenda e, posteriormente, a aplicação do reaterro. Na sequência serão aplicadas as camadas de pavimento e, por fim, a sinalização e liberação da via.

O motivo que causou a fenda na galeria de drenagem, que ocasionou a cratera, segue desconhecido, segundo informações da concessionária. A CCR relata que, em paralelo ao restabelecimento do fluxo da rodovia, outras equipes fazem a avaliação dessa origem, ainda em estudo.