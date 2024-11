Nove unidades de saúde abrem para vacinação no feriado em Porto Alegre

No feriado pelo Dia da Consciência Negra, nove unidades de saúde estarão abertas para a Campanha de Multivacinação voltada a crianças e adolescentes de até 15 anos. A ação tem como objetivo atualizar a caderneta de vacinas desse público, garantindo proteção contra diversas doenças e reforçando a importância da imunização. As unidades José Mauro Ceratti Lopes, Belém Novo, Chácara da Fumaça, Divisa, Fradique Vizeu, Lami, Moab Caldas, Ramos e São Carlos funcionam das 9h às 18h. Confira abaixo os endereços.



Realizada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a campanha ocorre até 30 de novembro. Todas as unidades de saúde abrirão no próximo sábado (23), para o Dia D, das 9h às 18h. Também estarão disponíveis doses oferecidas em campanhas de imunização, como a vacina da gripe. Havendo estoque, a vacina contra Covid-19 será oferecida.

“Manter o calendário das vacinas em dia é fundamental para prevenir doenças e assegurar a saúde coletiva. Por isso, pais e familiares, com a caderneta de vacinação em mãos, aproveitem as oportunidades para proteger quem se ama”, destaca o secretário municipal de Saúde, Fernando Ritter.

Confira os endereços das unidades de saúde que abrem nesta quarta-feira:



CF José Mauro Ceratti Lopes (estrada João Antônio da Silveira, 3300 – Restinga)

US Belém Novo (rua Florêncio Faria, 195 – Belém Novo)

US Chácara da fumaça (rua Martim Félix Berta, 2432 - Mário Quintana)

US Divisa (rua Upamoroti, 735 - Cristal)

US Fradique Vizeu (rua Frederico Mentz, 374 - Navegantes)

US Lami (rua Nova Olinda, 202 – Lami)

US Moab Caldas (avenida Moab Caldas, 400 - Santa Tereza)

US Ramos (rua K esquina rua R C, S/N - Rubem Berta)

US São Carlos (avenida Bento Gonçalves, 6670 - Partenon)

Rotina para crianças



BCG

Hepatite B

Pentavalente

Pólio inativada

Rotavírus

Pneumocócica 10 - valente

Meningocócica C

Febre amarela

Tríplice Viral

DTP

Hepatite A

Varicela

Rotina para adolescentes

Hepatite B

Febre amarela

Tríplice Viral

Difteria e tétano adulto

Meningocócia ACWY

HPV quadrivalente

Gestantes: dTpa (tríplice bacteriana acelular adulto)

Dengue - de 10 a 14 anos