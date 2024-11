Hospital de Clínicas de Porto Alegre precisa de doadores de sangue

O Banco de Sangue do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) está com os estoques em níveis críticos. A situação foi agravada pelos feriados do dia 15 e o próximo, do dia 20 de novembro. Ainda há muitos horários disponíveis para agendar doação nesta terça-feira (19), através do link bit.ly/sangueonline ou do site www.hcpa.edu.br.