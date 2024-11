26ª Corrida para Vencer o Diabetes ocorre neste domingo

Grêmio e Internacional uniram-se ao Instituto da Criança com Diabetes (ICD) para realizar a 26ª edição da Corrida para Vencer o Diabetes, no dia 24 de novembro, com largada às 10h, no Parcão, em Porto Alegre. O evento é a principal fonte de arrecadação de recursos para o Instituto, que oferece atendimento gratuito a mais de 5 mil crianças e jovens gaúchos com diabetes tipo 1, uma doença crônica, sem cura e sem prevenção, que os torna dependentes de insulina.

A corrida tem 4 quilômetros e é participativa, não competitiva, onde todos são campeões e recebem medalhas. Para participar, basta adquirir a camiseta do time do coração no site www.icdrs.org.br/corrida. Elas são personalizadas com a marca do Instituto e dos clubes, em azul e vermelho, e seguem a tendência de sustentabilidade ESG. Por isso, são feitas de fibras de garrafas PET recicladas entrelaçadas com algodão.



“Nossa corrida vai muito além de uma prova esportiva. É um evento que reúne as famílias, uma celebração entre aqueles que apoiam a causa. Por isso, mesmo quem não corre pode participar e quem não pode estar presente no dia, pode comprar a camiseta para ajudar a causa”, destaca a gerente executiva do ICD, Ana Bertuol, por meio de nota enviada pela assessoria de imprensa.



Interessados podem adquirir a camiseta na Farmácia Panvel da Rua 24 de Outubro, em Porto Alegre, pelo site do ICD ou na sede do (Rua Álvares Cabral, 529 – Cristo Redentor/Porto Alegre). Mais informações estão disponíveis pelo WhatsApp no telefone (51) 98168-1654.