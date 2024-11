Salão ARP divulga finalistas de 2024

Foram divulgados nesta segunda-feira (18), os nomes escolhidos pelo júri em cada uma das categorias do Salão ARP 2024, premiação organizada pela Associação Riograndense de Propaganda (ARP). O evento contou com 411 cases inscritos. O número, segundo a Associação, foi 71% maior na comparação com o ano anterior. A cerimônia de premiação ocorrerá no dia 5 de dezembro, na Casa NTX, em Porto Alegre.

O evento, nesta edição, terá mudanças em algumas categorias e inclusão de outras. Um dos focos nessa edição é também a solidariedade em resposta à tragédia climática ocorrida nas enchentes de maio. Foram, então, criadas duas categorias para a edição deste ano: “Projeto Fênix” e “Prêmio Bravos RS”.

Neste ano, os associados ARP votarão nas seguintes categorias: Empresário ou dirigente de comunicação do ano, Agência do ano, Empresa de tecnologia do ano, Marca do ano, Veículo do ano, Serviço de conteúdo digital, Serviços especializados, Profissional de marketing do ano e Young do ano.

A partir desta sexta-feira (22), todos os sócios receberão o link com login e senha por e-mail para iniciar a votação. As demais categorias têm seus vencedores definidos por média técnica do corpo de jurados, a partir da pontuação alcançada nos cases inscritos. Os concorrentes, segundo a organização, foram avaliados por um júri técnico formado por mais de 70 profissionais de fora do Rio Grande do Sul.

As informações para aquisição de convites podem ser acessadas no www.salaoarp.com.br, a partir do dia 25 de novembro.

Confira a lista completa de finalistas:

Empresário ou dirigente de comunicação do ano

Caroline Torma (Grupo RBS)

Juliano Hennemann (Sinapro/RS)

Ricardo Silveira (Imobi)

Agência do ano



Batuca

DZ Estúdio

HOC

Empresa de Tecnologia do Ano:

Imobi Ads

Share

Trinca

Marca do ano

Banrisul

Instituto Caldeira

Sicredi

Veículo do ano

Eletromidia

Rádio Gaúcha

Sinergy

Serviço de conteúdo digital

Cartola

Conexhub

Pulso Creators

Produção de áudio

Clamp.Music

Loop Reclame

Radioativa Produtora

Produção eletrônica e/ou digital

Casa Átomo Filmes

Estúdio Aluisio

Polvo

Produção digital e/ou animação

Berro Motion

Napalm Studio

Pé Grande

Serviços especializados

Brazo Mídia

Gana & Voga

Sobe* Comunicação e Negócios

Profissional de atendimento ou representante de veículo

Bruna Dalbem (Eletromidia)

Daniela Sulzbach (Imobi)

Laura Dalpont (Band-RS)

Profissional de Marketing do ano

Simone Zanatta (Ocergs)

Thais Cansan (Ouro e Prata)

Vannice Ramos (Banrisul)

Young do ano

Cátia Hendges (Escala)

Jordana Rondon (Panvel)

Rodrigo Oliveira (DZ Estúdio)

Estudante(s) do ano (ARP Academy)

Adrieli Both e Thaís Teixeira (UFSM)

Felipe Pyhus Julius (PUCRS)

Maraia Brites e Guilherme Farias (UniRitter)

Professor(a) do ano

Alessandro Souza (ESPM)

Marcelo Aimi (ESPM)

Paola Zanchi (ESPM)

Profissional de atendimento do ano

Andréia Costa (HOC)

Fernanda Jesus (Eyxo)

Graziela Kellermann (Escala)

Jonathan Neuhaus (HOC)

Milene Santos (HOC)

Profissional de mídia do ano

Clarissa Dornelles (HOC)

Cristiane Dellazeri (HOC)

Karla Barbosa (HOC)

Rodrigo Graff (Gampi)

Tainara Perez (Batuca)

Profissional de planejamento do ano

Amora Marzulo (HOC)

Guilherme Bragança (Eyxo)

Juliana Luderitz (HOC)

Luciano Vignoli (E21)

Sabrina Soares (WT.AG)

Profissional de produção do ano

Alessandra Santos (HOC)

Ernani Furtado (HOC)

Gabriela Krakhecke (Eyxo)

Juliana Lima (HOC)

Monique Sabater (Matriz)

Redator do ano

Cauã Teixeira (HOC)

Daniela Tonietto (Gampi Casa Criativa)

Eduarda Tejada (WT.AG)

Karoline Denardin (DZ Estúdio)

Marlon Abrahão (HOC)

Diretor de arte do ano

Carlos Farneda (HOC)

Gabriela Suman (HOC)

Marco Aquino (Batuca)

Rafael Brum (Eyxo)

Thomas Bauer (HOC)

Diretor de criação do ano

Carlos Farneda (HOC)

Douglas Gorkos (Batuca)

Gabriela Massutti (Batuca)

Gregório Leal (HOC)

Marlon Abrahão (HOC)

Projeto Fênix

Cós - Ecossistema de Costura de Impacto

Lojas Drika

Preto´s Bar

Bravos RS