Estátua de Zumbi dos Palmares será entregue no feriado da Consciência Negra

Será entregue nesta quarta-feira (20), no feriado nacional da Consciência Negra, a estátua de Zumbi dos Palmares. O monumento ficará no logradouro que carrega o nome do líder, que combateu a escravidão no século XVII no Brasil, o Largo Zumbi dos Palmares, no bairro Cidade Baixa. A cerimônia ocorre às 16h. Os detalhes foram publicados nos portais da prefeitura de Porto Alegre.