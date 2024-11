No Dia da Consciência Negra, Nobre Tamboreiro apresenta show Pachamamáfrica no Grezz

No dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, o Grezz recebe o espetáculo Pachamamáfrica, do grupo Nobre Tamboreiro. A apresentação, com início às 21h, celebra as raízes africanas e culturas originárias da América Latina, unindo tambores e cânticos que dialogam com a diáspora africana.Nobre Tamboreiro integra tradições dos tambores brasileiros e uruguaios, como o sopapo gaúcho, o djembê nigeriano e a cuerda de candombe. O grupo também incorpora influências cubanas de santeria, criando uma sonoridade que conecta diferentes matrizes afro-latinas.A formação do grupo conta com Mimmo Ferreira, Richard Serraria e Tuti Rodrigues. O espetáculo terá as participações especiais de Stephanie Soeiro, Paola Kirst e Indira Castro.Os ingressos variam de R$25,00 a R$50,00 e estão disponíveis no Sympla ou no local, no dia do evento, sujeito à disponibilidade.