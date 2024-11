A 65ª edição do Festival Hípico Noturno acontece em Porto Alegre entre a próxima quinta-feira (21) e domingo (24). O tradicional evento de hipismo será realizado no 4º Regimento de Polícia Montada do município e terá R$ 65 mil em prêmios, em categorias iniciantes, amadoras e profissionais. Segundo a organização do evento, é previsto para a competição cerca de 300 conjuntos participantes, formados pelo cavalo e cavaleiro, sendo eles tantos civis quanto militares.

O nome, de acordo com os organizadores do evento, é denominado Festival Hípico Noturno porque as principais provas são disputadas à noite, como um diferencial na modalidade, mas as atividades ocorrem durante todo o dia. A entrada para assistir às provas e aos shows é franca.

Esta edição, ainda, vai destacar a reconstrução do Rio Grande do Sul após as fortes chuvas do mês de maio, com o material gráfico de divulgação do evento contendo a imagem de Porto Alegre e as cores da bandeira do Rio Grande do Sul nas medalhas. O festival também terá o Lounge Musical com apresentações artísticas de bandas gaúchas.